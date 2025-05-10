Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Диана Мальгинова
    И триколор несли перед знаменеи Победы, что в войну власовцы победили? Смотрела парады городов. Правда не всех. Так в...Мысли о параде
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Чубайс должен рассчитаться сполна

Чубайс должен рассчитаться сполна

Бывший генпрокурор России Скуратов о деле Чубайса.- Значит ли это, что Чубайс испугался из-за ареста на его богатства в России… И пытается каким-то образом - тайно, ящиками, мешками, все свои сбережения увезти туда, где он живет? То ли в Израиль, то ли.

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