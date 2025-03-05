Дестабилизация в Дагестане: Сергей Меликов о провале планов боевиков

В Махачкале нейтрализованы боевики, стремившиеся дестабилизировать обстановку в Дагестане. Глава региона Сергей Меликов заявил, что их действия были обречены на провал, подчеркнув стойкость и готовность региона противостоять угрозам.
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