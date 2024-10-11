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  • Evgeni Velesik
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Байден: ущерб от урагана «Милтон» составил около 50 млрд долларов

Байден: ущерб от урагана «Милтон» составил около 50 млрд долларов

Ущерб от урагана «Милтон» во Флориде достиг 50 миллиардов долларов. Президент США Джо Байден поручил правительству укрепить энергосистему страны, чтобы сократить масштабы разрушений в будущем, сообщила газета The Guardian.

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Олег Едаменко
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