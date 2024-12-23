Иноземцу не понравилась шутка русских школьников и он привел группу поддержки чинить справедливость

Вадим Кузнецов

Красиво звучит - "урегулирование конфликта". Это очень просто сделать: пусть избитые встанут на колени перед Ашотом сотоварищи и слезно попросят прощения. Особенно тот, кому голову пробили. Лучше всего на камеру, и потом опубликовать в интернете. Правда, дорогой товарищ директриса школы? 9-й класс. Лет по 15, надо полагать. В таком возрасте можно и присесть, насколько я помню. А из страны вышвырнуть уже потом, после отсидки "от звонка до звонка" В принципе, ежели господа полицаи очень заняты составлением отчетов об успешной работе, то наверное, можно обойтись и без них? Зачем отрывать занятых людей от важной работы...