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Иноземцу не понравилась шутка русских школьников и он привел группу поддержки чинить справедливость

Иноземцу не понравилась шутка русских школьников и он привел группу поддержки чинить справедливость

Avia.pro - СМИ В одной из московских школ произошёл случай, который заставляет задуматься о многом.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Красиво звучит - &quot;урегулирование конфликта&quot;. Это очень просто сделать: пусть избитые встанут на колени перед Ашотом сотоварищи и слезно попросят прощения. Особенно тот, кому голову пробили. Лучше всего на камеру, и потом опубликовать в интернете. Правда, дорогой товарищ директриса школы? 9-й класс. Лет по 15, надо полагать. В таком возрасте можно и присесть, насколько я помню. А из страны вышвырнуть уже потом, после отсидки &quot;от звонка до звонка&quot; В принципе, ежели господа полицаи очень заняты составлением отчетов об успешной работе, то наверное, можно обойтись и без них? Зачем отрывать занятых людей от важной работы...
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2 час.
МП
Михаил Пантюхин
Только уголовка зверодетенышам и их родителям с последующим выдворением из России на всю жизнь! Нам русским/россиянам звери не соотечественники, они хуже бандерлогов и разговаривать с ними не нужно - штрафы от 1 миллиона рублей + 1 миллион за физический ущерб + 1 миллион за моральный и нахрен в кишлак!!!!
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1 час.
Лариса Галахова
Депортация , а до того сама бы из-за угла отметелила Ашота   за своего ребёнка и пофиг что мне потом сделали бы его улбюдочные
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1 час.

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