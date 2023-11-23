Наступление 2.0: чем Залужный намерен проломить «линию Суровикина»

Бронированная машина разграждения M1150 на базе танка М1 Abrams может стать одним из таранов российской обороны «Серебряные пули» Залужного Нашумевший материал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в издании The Politico фактически означает провал наступления украинской армии летом 2023 года.
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