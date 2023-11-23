БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    не за тем покупали гражданство, давали взятку что бы еще и умереть на войне))😂Незаконно получив...
  • Михаил Васильев
    Дать срок, как уклонистам по законам РФ, семью и родичей сразу депортировать, а его после отсидки напрямую в кишлак.Незаконно получив...
  • Sergey
    уже второй месяц мусолят, что выслали бабу с двумя детьми! надо наградить того кто совершил этот героический поступок!Лед тронулся: в Н...

Наступление 2.0: чем Залужный намерен проломить «линию Суровикина»

Наступление 2.0: чем Залужный намерен проломить «линию Суровикина»

Бронированная машина разграждения M1150 на базе танка М1 Abrams может стать одним из таранов российской обороны «Серебряные пули» Залужного Нашумевший материал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в издании The Politico фактически означает провал наступления украинской армии летом 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх