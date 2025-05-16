В Стамбуле стартовали переговоры США, Турции и Украины

Украинский МИД сообщил о начале переговоров делегаций США, Турции и Украины в Стамбуле."В Стамбуле начались трехсторонние переговоры делегаций Украины, СШАи Турции", – указано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
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