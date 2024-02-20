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Официальная информация

«Уважаемые граждане! В связи с праздничным днем 23.02.2024 в Информационном центре МВД по Республике Татарстан прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг по информационно-справочной линии осуществляться не будет.

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