На МКАДе стало безопаснее: смертность в ДТП резко упала

По данным Департамента транспорта Москвы, за 4 месяца 2025 года (январь-апрель) на МКАД в ДТП погибли 9 человек — это на 36% меньше, чем за аналогичный период 2024 года: тогда жертвами дорожно-транспортных происшествий на этой автодороге стали 14 ….