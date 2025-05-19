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На МКАДе стало безопаснее: смертность в ДТП резко упала

По данным Департамента транспорта Москвы, за 4 месяца 2025 года (январь-апрель) на МКАД в ДТП погибли 9 человек — это на 36% меньше, чем за аналогичный период 2024 года: тогда жертвами дорожно-транспортных происшествий на этой автодороге стали 14 ….

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