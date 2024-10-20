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Царьград

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В Лобне рабочие разворотили мемориал советским военным

В Лобне рабочие разворотили мемориал советским военным

Местные жители боятся за сохранность останков солдат.В Лобне строители разрушили мемориал советским военным «Звонница».

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Комментарии
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Maxim
Мастурбеки снесли Щербинское городище, потом поздняк был.. Надо создать в Росгвардии группу реагирования на броне, стрелковое отделение, огонь на поражение..
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16 час.

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