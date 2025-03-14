На Украине сообщили о приостановке согласования сделки с США по ресурсам

ТАСС/Сергей Медведев Представители украинской стороны предложили коллегам из Соединенных Штатов подписать сделку по совместной разработке полезных ископаемых во время переговоров делегаций в Саудовской Аравии, однако Вашингтон отклонил предложение, взяв паузу для раздумий.