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На Украине сообщили о приостановке согласования сделки с США по ресурсам

На Украине сообщили о приостановке согласования сделки с США по ресурсам

ТАСС/Сергей Медведев Представители украинской стороны предложили коллегам из Соединенных Штатов подписать сделку по совместной разработке полезных ископаемых во время переговоров делегаций в Саудовской Аравии, однако Вашингтон отклонил предложение, взяв паузу для раздумий.

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