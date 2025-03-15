МО: ВСУ потеряли до 300 бойцов в зоне ответственности групп "Север" и "Запад"

На Харьковском направлении подразделениями группировки российских войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.
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