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Следователи в Якутии проверят факт подмены ребенка в роддоме 16 лет назад

Следователи в Якутии проверят факт подмены ребенка в роддоме 16 лет назад

Следственные органы Якутии начали проверку информации о возможной подмене ребенка в родильном доме. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, поводом для расследования стали заявления женщины, заподозрившей врачей в преступлении, произошедшем 16 лет назад.

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