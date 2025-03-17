Следователи в Якутии проверят факт подмены ребенка в роддоме 16 лет назад

Следственные органы Якутии начали проверку информации о возможной подмене ребенка в родильном доме. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, поводом для расследования стали заявления женщины, заподозрившей врачей в преступлении, произошедшем 16 лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии