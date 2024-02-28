Планировал массовое убийство в колледже: В Казани силовики разыскивают студента

В Казани правоохранители ищут студента, который планировал устроить массовое убийство в колледже.По данным телеграм-канала SHOT, 18-летний учащийся колледжа Казанского национального исследовательского технического университета им.
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