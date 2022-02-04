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Марк Кондратюк: «Когда узнал, что буду выступать за Россию в командном турнире? Не могу сказать»

Российский фигурист Марк Кондратюк не стал отвечать на вопрос, когда он узнал, что примет участие в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

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