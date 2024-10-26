Nvidia обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency Американский разработчик графических процессоров Nvidia ненадолго стал самой дорогой компанией в мире, обогнав корпорацию Apple, сообщили в информационном агентстве Reuters.
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