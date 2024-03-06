Действовал против интересов своей страны: зачем Хрущёв сдал финнам базу ВМФ СССР

Военно-морская база ВМФ СССР Порккала-Удд просуществовала чуть больше 10 лет. Несмотря на то, что она являлась для обеспечения обороноспособности Советского Союза важным рубежом, генсек Никита Хрущёв лично принял решение о её ликвидации.
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