Действовал против интересов своей страны: зачем Хрущёв сдал финнам базу ВМФ СССР

Военно-морская база ВМФ СССР Порккала-Удд просуществовала чуть больше 10 лет. Несмотря на то, что она являлась для обеспечения обороноспособности Советского Союза важным рубежом, генсек Никита Хрущёв лично принял решение о её ликвидации.