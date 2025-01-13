Онлайн-кинотеатр Wink запускает подписку в Республике Беларусь

Крупнейший белорусский оператор ШПД и платного ТВ «Белтелеком» и российский онлайн-кинотеатр Wink (ООО «Рестрим Медиа» — совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) с 9 января 2025 года запускают фирменную подписку для граждан соседней страны.