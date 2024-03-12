Собянин рассказал о развитии ОЭЗ «Технополис «Москва»

В 2023 году территория увеличилась на 53 га Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» стремительно развивается и занимает уже больше 280 га.
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