Скончался Дмитрий Поднозов: худрук театра боролся с онкологией

Вчера ушел из жизни Дмитрий Поднозов, художественный руководитель театра и выдающийся артист. Несмотря на тяжелую борьбу с онкологией в последние полгода, он оставался сильным и верным наставником для коллектива.
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