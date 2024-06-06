ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Кто везет на том и едут

Кто везет на том и едут

Нет манипуляциям. Есть всего одна причина мужского тунеядства и всего одно решение Раньше в России была статья за тунеядство, а тунеядство практически отсутствовало, сейчас статьи нет, а людей, не желающих работать, море.

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