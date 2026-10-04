"Мы готовы": Мерц из Киева внезапно обратился к Путину

Фридрих Мерц, находясь в Киеве, предложил Владимиру Путину начать мирные переговоры по Украине.Канцлер Германии Фридрих Мерц, находясь с визитом в Киеве, обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив о своей готовности вести мирные переговоры по украинскому вопросу.
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