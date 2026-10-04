Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 633 подписчика

"Мы готовы": Мерц из Киева внезапно обратился к Путину

"Мы готовы": Мерц из Киева внезапно обратился к Путину

Фридрих Мерц, находясь в Киеве, предложил Владимиру Путину начать мирные переговоры по Украине.Канцлер Германии Фридрих Мерц, находясь с визитом в Киеве, обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив о своей готовности вести мирные переговоры по украинскому вопросу.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя