"Мы готовы": Мерц из Киева внезапно обратился к Путину

Фридрих Мерц, находясь в Киеве, предложил Владимиру Путину начать мирные переговоры по Украине.Канцлер Германии Фридрих Мерц, находясь с визитом в Киеве, обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив о своей готовности вести мирные переговоры по украинскому вопросу.