Мнение: «Эпоха фундаментальных политиков в Европе прошла», – Борис Якеменко

В эфире программы «Мнение» историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко заявил, что европейский политикум лишился «фундаментальных политиков», превратив правительство в клуб исполнителей интересов глобалистов.
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Да, в Европе не стало настоящих разумных политиков...одна шушера приблатненная !
Разума там нет.