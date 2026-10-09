Мнение: «Эпоха фундаментальных политиков в Европе прошла», – Борис Якеменко

В эфире программы «Мнение» историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко заявил, что европейский политикум лишился «фундаментальных политиков», превратив правительство в клуб исполнителей интересов глобалистов.