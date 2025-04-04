Глава МИД Чехии: чешская инициатива полностью обеспечит ВСУ боеприпасами до начала осени

Чешская инициатива полностью обеспечит ВСУ боеприпасами до начала осени. Эта страна с помощью союзников по НАТО способна поставлять их Украине ежемесячно вплоть до сентября – ресурсов для таких поставок ей хватит.
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