Диетолог Устинова объяснила, чем пакетированный чай полезен как листовой

Диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова сравнила пакетированный и листовой чай по полезным веществам. Она отметила, что качественный пакетированный чай почти не уступает листовому, если используется добротное сырьё.
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