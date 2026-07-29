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Царьград

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Диетолог Устинова объяснила, чем пакетированный чай полезен как листовой

Диетолог Устинова объяснила, чем пакетированный чай полезен как листовой

Диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова сравнила пакетированный и листовой чай по полезным веществам. Она отметила, что качественный пакетированный чай почти не уступает листовому, если используется добротное сырьё.

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