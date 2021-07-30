Убить за ягоду: Молодые мигранты взялись за ножи

Время узнать правду!ПолитикаУбить за ягоду: Молодые мигранты взялись за ножи Мигранты бесчинствуют в Петербурге. Местом столкновения может стать парковка для инвалидов или небольшой магазин.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрВо дворах мирно играют и разговаривают друг с другом на русском языке дети разных народов,живущих в России.Постоянно живущих или только приехавших.Так и должно быть,так и будет.Если не будут разжигать вражду всякие,во всё подчёркивающие свою "русскость".На моего знакомого коллегу,бурята по национальности,в электричке накинулась толпа таких "русских" с кличем "бей узкоглазых".Подобные случаи "Царь-град",похоже,ни разу не волнуют.Анатолий СтепановОборзели азеры,гнать всех из России,несмотря на Путинскую любовь к черным.Валерий Антохингнать всех из страны пусть по своим резервациям сидятHPHarlampii PolitidisДЛЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ ЬЕСПРЕДЕЛА НУЖНО ОБЪЕДИНЯТСЯ И НЕСТИ ДЕЖУРСТВО ... ПОВСЮДУ ... НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ , ЧТО И ВОСТОК И ЮГ УВАЖАЮТ И БОЯТСЯ ... СИЛУ ... ГЛАВНЫМ ОДНАКО ЯВЛЯЕТСЯ --- ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА , ТО ЕСТЬ СОЗДАНИЕ СЕМЕЙ И РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ... ПРАВОСЛАВНЫХ ....В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЕТОДОМ ПОЛЗУЧЕЙ ЭКСПАНСИИ ЭТИ МОЛОДЧИКИ ИЗНУТРИ ОККУПИРУЮТ РОССИЮ МАТУШКУ ... ОКОНЧАТЕЛЬНО ...валентина григорьевнаЭто точно!!!Комментировать
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