20+ простых историй со справедливым финалом, которые читать так же приятно, как ведро черешни навернуть

Жизнь иногда как будто специально выжидает момент, чтобы восстановить справедливость. Недоразумение в кафе, история с чужим автомобилем на парковке или разговор с требовательным покупателем заканчиваются именно так, как должны.
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