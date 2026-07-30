Проба 2
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Проба 2

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20+ простых историй со справедливым финалом, которые читать так же приятно, как ведро черешни навернуть

20+ простых историй со справедливым финалом, которые читать так же приятно, как ведро черешни навернуть

Жизнь иногда как будто специально выжидает момент, чтобы восстановить справедливость. Недоразумение в кафе, история с чужим автомобилем на парковке или разговор с требовательным покупателем заканчиваются именно так, как должны.

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