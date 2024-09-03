ТАСС: власти одобрили законопроект о льготах при фудшеринге

Правительство России в целом одобрило законопроект о налоговых льготах для фудшеринга — безвозмездной передачи нераспроданных продуктов питания на благотворительность, при условии доработки инициативы перед ее внесением в Государственную думу.
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