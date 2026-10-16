В библиотеку Маммот-Лейкс в Калифорнии проник медведь, предположительно в поисках книги "Винни-Пух". Четвероногий визитер угощался медом и печеньем.
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