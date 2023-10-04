Сенатор Пушков: Кризис в США нарастает, спикера Маккарти отправили в отставку из-за поддержки Украины

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отставку спикера нижней палаты парламента Кевина Маккарти и сообщил о том, что его обвинили в сепаратной сделке с Джо Байденом о финансировании Киева в условиях кризиса.
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