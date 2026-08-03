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Пять браков, пятеро детей и новая открытость: как изменился Сергей Миронов

Пять браков, пятеро детей и новая открытость: как изменился Сергей Миронов

«Я тоже многодетный отец. У меня пятеро детей, младшей дочке три года» — так Сергей Миронов рассказал о своей семье в 2025 году.

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