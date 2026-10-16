True Detective has locked down its next duo: Nicolas Cage and Antonio Banderas will star in Season 5 of HBO's crime drama anthology.
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