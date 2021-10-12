В Райффайзенбанке рассказали, что треть россиян пользуется кредитками для снятия наличных

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Треть россиян пользуется кредитными картами для снятия наличных, главным образом это обусловлено тем, что не везде к оплате принимают карты, говорится в исследовании Райффайзенбанка, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
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