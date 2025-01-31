Нет планов, чтобы отодвинуть мировое велосипедное мероприятие вдали от Руанды

Источник изображения, Getty Images Мировое управление велосипедом, UCI, говорит, что у него нет Планирует перенести чемпионат мира по дороге 2025 года вдали от Руанды на фоне продолжающегося конфликта в соседнем докторе Конго.
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