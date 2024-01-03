ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород

В

Владимир

Чем хвастаемся - утопили наш БДК в Феодосии, ВСУ лупят на мирному Белгороду. А где наша хвалёная артиллерия? Где контрбатарейная реакция? Почему в блокаду Ленинграда советские пушки могли подавлять артиллерию немцев, а тут лишь финсируют обстрелы? Если не можем, чего тогда воюем? За что гибнут мирные люди? Они-то в чём виноваты?