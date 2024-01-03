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ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород

ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.фото: belregion.ru--> Вооружённые силы Украины (ВСУ) дважды за утро обстреляли Белгород.

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Комментарии
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В
Владимир
Чем хвастаемся - утопили наш БДК в Феодосии, ВСУ лупят на мирному Белгороду. А где наша хвалёная артиллерия? Где контрбатарейная реакция? Почему в блокаду Ленинграда советские пушки могли подавлять артиллерию немцев, а тут лишь финсируют обстрелы? Если не можем, чего тогда воюем? За что гибнут мирные люди? Они-то в чём виноваты?
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22 час.
Степан Пленкин
страна которая наглядно хочет дать ракеты окраине то им подарок по сарматику чтобы было не повадно
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20 час.
Валерий Протасов
Установлены ли пункты , откуда ведутся обстрелы Белгорода? Если да, то остаётся их уничтожить. Если нет, то дело сложнее.
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19 час.

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