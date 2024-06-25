Вплоть до остановки дыхания: чем опасны освежающие салфетки с нашатырем

«Без них не выхожу из дома в жару», «Удобно брать с собой в дорогу», «Нужная вещь для гипотоника…» — такие отзывы в Сети оставляют россияне о влажных одноразовых салфетках для стимуляции дыхания с нашатырем в составе.
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