От «Яблока» отпочковалось «Кацблоко»

Перед НГ в политсортире под наименованием "Яблоко" случилось отчаянное бурление.Во-первых, федеральное бюро партии потребовало "контролировать строгое соблюдение «масочного режима» в общественном транспорте", "ввести материальное стимулирование привившихся", максимально противодействовать "сознательному отказу от вакцинации, зачастую основанному на псевдонаучных и конспирологических теориях", "допустить к использованию в Российской Федерации и признать на нашей территории все вакцины, зарегистрированные ВОЗ".