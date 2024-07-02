1,9 млн палестинцев стали беженцами из-за действий Израиля в Газе — ООН

В результате израильских атак по сектору Газа 1,9 млн человек внутри анклава стали вынужденными переселенцами, заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа Сигрид Кааг 2 июля, сообщает Al-Jazeera.