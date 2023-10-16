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Атомный подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов» прибыл на Камчатку к месту постоянного базирования

Атомный подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов» прибыл на Камчатку к месту постоянного базирования

Новейший атомный подводный ракетный крейсер “Генералиссимус Суворов” проекта 955А (“Борей-А”) прибыл к месту постоянной дислокации на Камчатке, торжественная церемония встречи прошла в Вилючинске, где теперь будет базироваться подводный ракетоносец.

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