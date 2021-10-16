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Смог от тлеющих торфяников проник в квартиры жителей Екатеринбурга сквозь закрытые окна

Смог от тлеющих торфяников проник в квартиры жителей Екатеринбурга сквозь закрытые окна

Екатеринбург задыхается. Ночью город вновь окутал смог от тлеющих торфяников, передает «МИР 24». В районах, которые расположены рядом с очагами горения, дым проникает в квартиры даже сквозь закрытые окна.

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