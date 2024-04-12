Полиция Петербурга задержала чиновника из Василеостровского района по подозрению в получении взятки

Возбуждено уголовное дело Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 11 апреля стражи порядка задержали заместителя главы администрации Василеостровского района Владлена Родионова, который отвечал за решение жилищно-коммунальных и строительных вопросов.
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