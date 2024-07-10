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Оуэн об убийстве жены и дочерей комментатора Ханта: «Не припомню, чтобы испытывал такой ужас за последние годы. Бедные девочки»

Оуэн об убийстве жены и дочерей комментатора Ханта: «Не припомню, чтобы испытывал такой ужас за последние годы. Бедные девочки»

Напомним, жену и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта, работавшего на скачках, убили в собственном доме из арбалета.

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