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stroimdom21

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Свежие комментарии

  • Grandad
    Такие балконы только на юге бывают. Обычно шириной 70 см.Балкон часто испо...
  • Ингерман Ланская
    это всё чухонские кухни.... а ещё белый цвет - это цвет моргаБелый цвет — само...
  • Михаил Васильев
    Это не для моей ванны, площадью 2 кв. метра ...Шкаф под раковину...

Стеклянные перегородки — простой и элегантный способ отделить кухню от гостиной, спальню от рабочей зоны, гардеробную от прихожей… Этот список ограничен только вашей фантазией!

Стеклянные перегородки — простой и элегантный способ отделить кухню от гостиной, спальню от рабочей зоны, гардеробную от прихожей… Этот список ограничен только вашей фантазией!

﻿﻿Квартира в Москве. Проект Шушаник Саргсян. В настоящее время особой популярностью пользуются помещения открытой планировки, в которых нет глухих стен, а кухня, столовая, гостиная (иногда и спальня) объединены в одну большую комнату.

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