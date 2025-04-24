﻿﻿Квартира в Москве. Проект Шушаник Саргсян. В настоящее время особой популярностью пользуются помещения открытой планировки, в которых нет глухих стен, а кухня, столовая, гостиная (иногда и спальня) объединены в одну большую комнату.