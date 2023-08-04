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Первый российский регион принял закон о запрете пропаганды абортов

Первый российский регион принял закон о запрете пропаганды абортов

Первый российский регион принял закон о запрете пропаганды абортов Мордовия первой среди российских регионов запретила пропаганду абортов Новый закон запрещает пропаганду абортов и понуждение женщины к этой процедуре, в том числе действия, которые «формируют страх перед вынашиванием и воспитанием ребенка» и выражают субъективное мнение о будущем ребенка Депутаты государственного собрания Республики Мордовия 2 августа приняли закон, который запрещает пропаганду абортов на территории региона.

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