В Wildberries опровергли увольнение исполнительного директора Наумовой

Исполнительный директор Wildberries Ольга Наумова продолжает свою работу, несмотря на недавние сообщения в СМИ о возможном уходе из компании, тогда как ее коллеги Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас действительно покинули Wildberries .
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