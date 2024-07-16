В Wildberries опровергли увольнение исполнительного директора Наумовой

Исполнительный директор Wildberries Ольга Наумова продолжает свою работу, несмотря на недавние сообщения в СМИ о возможном уходе из компании, тогда как ее коллеги Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас действительно покинули Wildberries .