Раньше сельскохозяйственные культуры содержали больше питательных веществ.

Теория заговора??? Научный сотрудник Центра исследований глобализации (Centre for Research on Globalization) Колин Тодхантер ( Colin Todhunter) сообщает, что до "Зеленой Революции" (Green Revolution) многие сельскохозяйственные культуры содержали больше питательных веществ, а между 1961 и 2011 гг.