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Михаил Мамиашвили: «Не понимаю критику СССР. Сегодня в достатке джинсы и кока-кола – а как реанимировать честь, совесть, ответственность перед страной?»

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал об отношении к советской эпохе. «По многому советскому скучаю.

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