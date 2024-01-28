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Традиции и запреты: что делать и чего избегать в День святого Павла и День колдунов

Традиции и запреты: что делать и чего избегать в День святого Павла и День колдунов

Традиции и запреты: что делать и чего избегать в День святого Павла и День колдунов Елена ГалицкаяСегодня, 28 января, для православных христиан — день особого почитания и памяти святого Павла Фивейского, первого христианского монаха и отшельника.

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