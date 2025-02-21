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Глава британской дипломатии в Йоханнесбурге пообещал Украине 2 миллиарда фунтов в год «пока идет война»

Глава британской дипломатии в Йоханнесбурге пообещал Украине 2 миллиарда фунтов в год «пока идет война»

Reuters обращает внимание на явно проявившиеся в ходе закрытой встречи глав МИД «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге, противоречия между США и Великобританией в оценках перспектив урегулирования на Украине.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Еще один поджигатель войны.
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22 час.
CM
C Major
они мутят и сами же ловят \а в самой ЮАР британцы как рыба в воде еще со времен англо-бурской войны и,если не влияют на верхушку,и через нее не пытаются продавить свою политику на остальных представителей &quot;черного континента&quot;, то сильно удивлюсь..
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19 час.
владимир рябченко
Пообещать и дать... не одно и тоже
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18 час.
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