Глава британской дипломатии в Йоханнесбурге пообещал Украине 2 миллиарда фунтов в год «пока идет война»

CM

C Major

они мутят и сами же ловят \а в самой ЮАР британцы как рыба в воде еще со времен англо-бурской войны и,если не влияют на верхушку,и через нее не пытаются продавить свою политику на остальных представителей "черного континента", то сильно удивлюсь..