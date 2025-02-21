Глава британской дипломатии в Йоханнесбурге пообещал Украине 2 миллиарда фунтов в год «пока идет война»

Reuters обращает внимание на явно проявившиеся в ходе закрытой встречи глав МИД «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге, противоречия между США и Великобританией в оценках перспектив урегулирования на Украине.
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