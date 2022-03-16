"Трагедии каждый день ждать?": "жуткая" проблема тревожит жильцов крупного района

Жители Артема рассказали о жуткой проблеме, которая возникла в крупном районе города. В Telegram — канале newsartema (12+) подписчик уточнил, что в многоэтажном доме на улице Кирова из-за систематической течи кровли возник риск обрушения потолка, так как плита перекрытия уже разрушилась практически до арматуры.