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"Трагедии каждый день ждать?": "жуткая" проблема тревожит жильцов крупного района

"Трагедии каждый день ждать?": "жуткая" проблема тревожит жильцов крупного района

Жители Артема рассказали о жуткой проблеме, которая возникла в крупном районе города. В Telegram — канале newsartema (12+) подписчик уточнил, что в многоэтажном доме на улице Кирова из-за систематической течи кровли возник риск обрушения потолка, так как плита перекрытия уже разрушилась практически до арматуры.

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