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Закон, порядок, государство

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В Калужской области сотрудники полиции в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» провели правовой урок для учащихся колледжа

В Калужской области сотрудники полиции в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» провели правовой урок для учащихся колледжа

В рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники полиции и службы исполнения наказаний на базе Калужского кадетского многопрофильного колледжа, приняли участие в мероприятии для студентов «За здоровое будущее».

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